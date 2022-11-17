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    Невилл: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду. Иначе любой игрок сможет критиковать клуб»

    Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл прокомментировал резонансное интервью нападающего Криштиану Роналду.

    «Он не стал бы давать это интервью, если бы хотел вернуться. Он знал, что это приведет к концу его карьеры в «Манчестер Юнайтед».

    Клуб должен расторгнуть контракт с Роналду, иначе они создадут прецедент, после которого их сможет критиковать любой игрок», – сказал Невилл.

    • Из-за интервью у Роналду возникли проблемы с игроками, тренерами и руководством «Манчестер Юнайтед».
    • 37-летний португалец близок к уходу из клуба.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2855

      Play 15 минут назад

      Любой игрок не сможет критиковать Юнайтед. А последний игрок в команде, приносивший ей кубок чемпионов, последний обладатель золотого мяча в этой команде, игрок, который знает настоящий Юнайтед, и видит, во что он превратился, может это делать. А вот таким горе-патриотам всё божья роса.

      0
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      Рейтинг: +674

      111ax 30 минут назад

      МЮ уже давно помойка, после ухода Фергюсона эпоха МЮ прошла, просто Криш может позволить себе раскрыть всем глаза на это, какой-нибудь, например, Антони не сможет

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      Рейтинг: +6130

      Красногорск_Фан > 111ax 19 минут назад

      Один моур при котором за 2 года взяли 3 трофея а потом выгнали за неудовлетворительные результаты ржет с них.

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      Рейтинг: +24

      Хургада 35 минут назад

      Критиковать клубы может только окружение Месси, окружение Неймара и отец Мбаппе)))

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      Рейтинг: +6130

      Красногорск_Фан > Хургада 20 минут назад

      В точку. Гном так вовсе с Барселоны сдоил 600 млн и спрыгнул без сожаления

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      Рейтинг: +127

      Стоп всем 1 час назад

      Криш и так расторгнуть контракт. А игроки ...кто то из них и критикует. В своей семье.
      Не всем статус позволяет критиковать публично.

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