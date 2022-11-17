Невилл: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду. Иначе любой игрок сможет критиковать клуб»

Любой игрок не сможет критиковать Юнайтед. А последний игрок в команде, приносивший ей кубок чемпионов, последний обладатель золотого мяча в этой команде, игрок, который знает настоящий Юнайтед, и видит, во что он превратился, может это делать. А вот таким горе-патриотам всё божья роса.
Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл прокомментировал резонансное интервью нападающего Криштиану Роналду.
«Он не стал бы давать это интервью, если бы хотел вернуться. Он знал, что это приведет к концу его карьеры в «Манчестер Юнайтед».
Клуб должен расторгнуть контракт с Роналду, иначе они создадут прецедент, после которого их сможет критиковать любой игрок», – сказал Невилл.
- Из-за интервью у Роналду возникли проблемы с игроками, тренерами и руководством «Манчестер Юнайтед».
- 37-летний португалец близок к уходу из клуба.
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