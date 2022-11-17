Невилл: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду. Иначе любой игрок сможет критиковать клуб»

Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл прокомментировал резонансное интервью нападающего Криштиану Роналду.

«Он не стал бы давать это интервью, если бы хотел вернуться. Он знал, что это приведет к концу его карьеры в «Манчестер Юнайтед».

Клуб должен расторгнуть контракт с Роналду, иначе они создадут прецедент, после которого их сможет критиковать любой игрок», – сказал Невилл.

Из-за интервью у Роналду возникли проблемы с игроками, тренерами и руководством «Манчестер Юнайтед».

37-летний португалец близок к уходу из клуба.

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