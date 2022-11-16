«Будем ставить перед собой такую цель». Галактионов – о попадании «Локо» в топ-3 РПЛ в этом сезоне

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил, что команда поборется за медали в текущем чемпионате России.

– Как считаете, остается ли у «Локомотива» шанс, чтобы побороться за место в тройке?

– И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель.

И смотреть только вперед, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

Отставание от идущего третьим «Ростова» – 22 балла.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию