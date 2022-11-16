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    «Будем ставить перед собой такую цель». Галактионов – о попадании «Локо» в топ-3 РПЛ в этом сезоне

    Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил, что команда поборется за медали в текущем чемпионате России.

    – Как считаете, остается ли у «Локомотива» шанс, чтобы побороться за место в тройке?

    – И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель.

    И смотреть только вперед, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
    • Отставание от идущего третьим «Ростова» – 22 балла.

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    Источник: «Гудок»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +748

      г.Онега 4 минуты назад

      максимум 8 место в этом сезоне

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      Рейтинг: +1505

      jek718875 29 минут назад

      Ай моська! знать она сильна!что замахнулась на медали

      1
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      Рейтинг: +17814

      Cleaner 37 минут назад

      Локомотив, так вы и так уже в топ-3 РПЛ в этом сезоне. Вместе с Химками и Торпедо! РЖУ ни могу!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +2763

      фанат джигурды > Cleaner 3 минуты назад

      1. Могу напомнить вашего Долматова.
      2. Если из команды выкинут вашего конского навоза мудазяна, мампассива, Керка, Камано, Игнатьева, Ненахренова, Едвая и ещё двоих, то шанс не проиграть есть с каждым из лидеров, и победить прямых конкурентов.

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      Рейтинг: +18

      Slavan52 1 час назад

      Галактионов из Галактики. Надо быть скромнее

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      Рейтинг: +23523

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Оптимистично, но будет очень трудно. Успеха!

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