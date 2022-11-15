Роналду раскритиковал Руни и Невилла: «Пользуются моим именем, чтобы привлечь внимание к себе»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отреагировал на критику со стороны экс-одноклубников Уэйна Руни и Гари Невилла.
«Они пользуются моим именем, чтобы привлечь внимание к себе. Они не глупые люди. У меня больше всего подписчиков в соцсетях.
Еще полгода назад Руни приходил ко мне со своими детьми и звал моего сына на футбол. Я не понимаю таких людей. Может, они хотят попасть на главные страницы газет или найти новую работу.
Руни и Невилл мне не друзья. Они коллеги. Мы играли вместе, но не встречаемся», – сказал Роналду.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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Источник: The Sun