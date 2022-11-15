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    Роналду раскритиковал Руни и Невилла: «Пользуются моим именем, чтобы привлечь внимание к себе»

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отреагировал на критику со стороны экс-одноклубников Уэйна Руни и Гари Невилла.

    «Они пользуются моим именем, чтобы привлечь внимание к себе. Они не глупые люди. У меня больше всего подписчиков в соцсетях.

    Еще полгода назад Руни приходил ко мне со своими детьми и звал моего сына на футбол. Я не понимаю таких людей. Может, они хотят попасть на главные страницы газет или найти новую работу.

    Руни и Невилл мне не друзья. Они коллеги. Мы играли вместе, но не встречаемся», – сказал Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5476

      TOMSON 1 час назад

      Роналду никогда не боролся за место в основе. Так как-то сложилось, что всегда был в основе неприкасаемым. Сейчас видно, что в новой для себя роли он не понимает, что надо делать.
      Боюсь даже переход в другой клуб его не спасёт, тк там опять нужно будет доказывать здесь и сейчас. На раскачку времени уже не дадут.

      1
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      Рейтинг: +103

      Стоп всем > TOMSON 19 минут назад

      переход в другой клуб его не спасёт====Ну сначала будет ЧМ. Там у него будет шанс .

      0
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      Рейтинг: +17784

      Cleaner 1 час назад

      Руни в Англии поавторитетнее, чем Роналду. По мне, так это именно Криштиану сейчас полбзуется именем Руни, чтобы к себе внимание привлечь.

      ПС: За эти полгода в МЮ Роналду показал свое истинное лицо обидчивого, завистливого и тщеславного человека...(

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      Рейтинг: +103

      Стоп всем > Cleaner 21 минуту назад

      За эти полгода=====А до этого 20 лет в футболе он кукурузу охранял ? )))
      И кстати, про полгода в МЮ. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды. И тогда ты ---мелкий, завистливый и тщеславный дворник, предпочитал молчать в тряпочку о нем.

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      Рейтинг: +8012

      vladik12 1 час назад

      Возраст Пеналду дает о себе знать.

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