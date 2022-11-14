«Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0?». Личка – о российском футбольном менталитете

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о менталитете российских футболистов и тренеров.

«1:0 считается хорошим счетом. Если ведешь, не нужно искать моменты, а нужно сыграть дисциплинированно. Это в головах и игроков, и персонала.

Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0? Если к нам приезжает ЦСКА, почему не попробовать сыграть от себя? Не получится – ну и не получится.

Российский футболист сделает все, что скажет тренер. Если тренер попросит выпрыгнуть из окна, российский игрок выпрыгнет. Бег, борьба – сделает все.

Но если он получает мяч и должен позиционно атаковать – беда. Поэтому я постоянно говорю игрокам, что они могут ошибаться.

Лучше игрок десять раз пойдет на обострение и десять раз потеряет мяч, чем выбьет его непонятно куда или отыграет назад.

Изменение ментальности – дело не пары недель и даже месяца. Она заложена с детского футбола. Там учат обыгрывать один-в-один, бить, пробовать что-то необычное.

Если молодой игрок примет плохое решение, он его запомнит и не допустит в будущем. Ошибаться – нормально», – сказал Личка.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ.

Команда набрала 25 очков в 17 турах чемпионата, разница забитых и пропущенных голов – 33:37.

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