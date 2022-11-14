«ПСЖ» готов заплатить 80 миллионов за нападающего «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон хочет сменить команду, чтобы иметь возможность бороться за трофеи.

Мечта корейца – трансфер в «Реал», однако президент мадридского клуба Флорентино Перес сомневается в целесообразности такой сделки.

По мнению Переса, нерационально платить 80 миллионов евро за 30-летнего футболиста.

Ситуацией может воспользоваться «ПСЖ», который рассматривает варианты усиления атаки на случай ухода Лионеля Месси или Килиана Мбаппе.

Парижане очень заинтересованы в Соне и готовы заплатить за него требуемую сумму.

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