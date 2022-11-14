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    «ПСЖ» готов заплатить 80 миллионов за нападающего «Тоттенхэма»

    Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон хочет сменить команду, чтобы иметь возможность бороться за трофеи.

    Мечта корейца – трансфер в «Реал», однако президент мадридского клуба Флорентино Перес сомневается в целесообразности такой сделки.

    По мнению Переса, нерационально платить 80 миллионов евро за 30-летнего футболиста.

    Ситуацией может воспользоваться «ПСЖ», который рассматривает варианты усиления атаки на случай ухода Лионеля Месси или Килиана Мбаппе.

    Парижане очень заинтересованы в Соне и готовы заплатить за него требуемую сумму.

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    Источник: El Nacional

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    14.11.2022 10:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16440

      Fusballer 14 ноября, 12:30

      Зачем такое бабло платить, когда есть свободный Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +1597

      Benifacto 14 ноября, 12:30

      интересненько)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      SuperPav11 14 ноября, 12:18

      Сон не хочет менять команду это бред

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      Рейтинг: +1496

      Artemka444 14 ноября, 11:08

      80 в самый раз так то!!!

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