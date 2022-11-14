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    Роналду: «Я не уважаю тен Хага»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

    «Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне.

    Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя», – заявил 37-летний футболист.

    • Тен Хаг возглавил «МЮ» летом вместо Ральфа Рангника.
    • Роналду пропустил предсезонную подготовку, сославшись на личные причины.
    • В октябре тренер отстранял форварда за отказ выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом».

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    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17773

      Cleaner 57 минут назад

      После этих слов тренер ОБЯЗАН отправить Роналду в дубль ДО ОКОНЧАНИЯ КОНТРАКТА!!!

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      Рейтинг: +12102

      ВетеR 3 часа назад

      давай ,до свидания !

      0
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      Рейтинг: +4277

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Прочитал часть интервью, его право так говорить, он сделал много для МЮ, но не один игрок не будет выше клуба, поэтому с вещами на выход!!!

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      Рейтинг: +18023

      житель СПб > Oldtrafford83 3 часа назад

      Так он и готов выходить. И хотел этого летом. Не отпустили. Те же люди, которые его опускали и не уважали. Что же это за существа такие, и я думаю?!

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      Рейтинг: +17773

      Cleaner > житель СПб 54 минуты назад

      Такие же СУЩЕСТВА, что и в Зените. Если видите разницу, напишите. Питер скупает лучших игроков из команд конкурентов и сажает их на лавку. Просто чтобы таким способом конкурентов ослабить. Прошу Вас ДОКАЗАТЕЛЬНО убедить меня в обратном.

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