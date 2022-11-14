Роналду: «Я не уважаю тен Хага»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне.

Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя», – заявил 37-летний футболист.

Тен Хаг возглавил «МЮ» летом вместо Ральфа Рангника.

Роналду пропустил предсезонную подготовку, сославшись на личные причины.

В октябре тренер отстранял форварда за отказ выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом».

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