«Я был неправ. Но оскорблять меня не позволю». Тикнизян – о перепалке с болельщиком

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал конфликт с болельщиком клуба после поражения от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

«Я был неправ в той ситуации. Но нельзя оскорблять, я этого не позволю. Можете критиковать меня за игру, но не оскорблять меня или мою семью.

Я каждый раз стараюсь подходить к болельщикам, давать автографы», – сказал Тикнизян.

Тикнизян – воспитанник ЦСКА.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Команду вскоре должен принять Михаил Галактионов.

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