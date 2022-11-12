«Я был неправ. Но оскорблять меня не позволю». Тикнизян – о перепалке с болельщиком

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал конфликт с болельщиком клуба после поражения от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.
«Я был неправ в той ситуации. Но нельзя оскорблять, я этого не позволю. Можете критиковать меня за игру, но не оскорблять меня или мою семью.
Я каждый раз стараюсь подходить к болельщикам, давать автографы», – сказал Тикнизян.
- Тикнизян – воспитанник ЦСКА.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Команду вскоре должен принять Михаил Галактионов.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»