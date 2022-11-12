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    Нигматуллин объяснил, почему игрокам больше нравится система «осень-весна»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не думает, что российский чемпионат в ближайшее время вернется на систему «весна-осень».

    «Мне кажется, футболистам больше нравится «осень-весна», потому что в нынешнем формате отпуск два раза в год. При старом формате он был строго в декабре, причeм сильно усечeнный. А если брать спортивную составляющую, то начинать и заканчивать в один год было интереснее. Весной начал, а осенью ты чемпион. Цыплят по осени считали, в прямом смысле.

    Мне старая система нравилась больше, но вся Европа и мир играют по той системе, которая сейчас. Поэтому вряд ли что-то поменяется», – сказал Нигматуллин.

    • На систему «осень-весна» российский футбол перешел в 2012 году при президенте РФС Сергее Фурсенко.

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    Источник: «Чемпионат»

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