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    Сборная Англии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом огласил итоговый состав команды на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поп («Ньюкасл»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

    Защитники: Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Конор Коди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба – «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д);

    Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Англии будут США, Иран и Уэльс.

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    Источник: твиттер сборной Англии

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    10.11.2022 17:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3015

      Play 10 ноября 2022, 17:53

      Очень странное решение - Филлипс, он вообще практически не играл в этом сезоне, только оправился от травмы.

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      Рейтинг: +14505

      Алексей З 10 ноября 2022, 17:21

      По именам вроде неплохая командочка , но им нужен ТРЕНЕР и обязательно иностранец.

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      Рейтинг: +9046

      vladik12 > Алексей З 10 ноября 2022, 17:32

      Был тренер. Иностранец. Капелло в 2010. И чего добились?

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