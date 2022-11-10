Агент Сычевого отреагировал на новость об интересе «Краснодара» и «Торпедо»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Краснодара» и «Торпедо».

«Сычевым интересуются «Краснодар» и «Торпедо»? Какой смысл подтверждать или опровергать это? Владимир переподписал контракт с «Оренбургом».

Наверное, к кандидату в сборную России, не играющему в топ-5 команд нашего чемпионата, всегда есть интерес. От интереса до перехода очень большая дорожка», — сказал Талаев.

Игрок вызван на ближайший сбор сборной России.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он второй бомбардир РПЛ с 11-ю голами.

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