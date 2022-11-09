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    Каррера объяснил, почему «Спартак» не защитил чемпионский титул в сезоне-2017/18

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему команда не смогла защитить чемпионский титул после сезона-2016/17.

    «Конечно, я тоже совершил какие-то ошибки. Но и другие делали что-то не так. После победы в чемпионате это была уже не та команда, которая думала о коллективе, друг о друге. Мы начали думать о собственных интересах: я хочу забить гол, я хочу играть в составе, я хочу быть капитаном. Об общем благе все забыли. Каждый начал думать о том, что «Спартак» выиграл благодаря ему. Ушло ощущение единства», – сказал итальянец.

    • Итальянец без работы с прошлого года, когда покинул «Бари».
    • В 2016-2018 годах Каррера тренировал «Спартак».
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2022 23:11
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