Таджикистан назвал состав на матч с Россией. Есть игрок из Медиалиги

Сборная Таджикистана назвала список игроков на товарищеский матч против России, который состоится 17 ноября в Душанбе.

Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов (оба – «Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Худжанд»);

Защитники: Вахдат Ханонов («Персеполис», Иран), Зоир Джурабоев («Сурхон», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Локомотив», Узбекистан), Мехрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдова), Ахтам Назаров, Сиeвуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (все – «Истиклол»);

Полузащитники: Алишер Джалилов (АГМК, Узбекистан), Парвизджон Умарбоев («ЦСКА-1948», Болгария), Амирбек Джурабоев («Юнайтед Сити», Филиппины), Эхсони Панчшанбе («Зоб Ахан», Иран), Алиджони Айни («Краснодар-2», Россия), Комрон Турсунов («ТРАУ», Индия), Муродали Акназаров («Антальяспор», Турция), Хусрав Тоиров («Атырау», Казахстан), Салам Ашурмамадов («БроукБойз», Россия), Мухаммаджон Рахимов («Истиклол»), Хуршед Абдуллоев (ЦСКА, Душанбе), Азизбек Хаитов («Динамо», Душанбе);

Нападающие: Шахром Самиев («Ислочь», Беларусь), Рустам Соиров («Левадия», Эстония), Манучехр Джалилов, Шервони Мабатшоев (оба – «Истиклол»), Нуриддин Хамрокулов («Хатлон»).

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