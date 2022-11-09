Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Таджикистан назвал состав на матч с Россией. Есть игрок из Медиалиги

    Сборная Таджикистана назвала список игроков на товарищеский матч против России, который состоится 17 ноября в Душанбе.

    Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов (оба – «Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Худжанд»);

    Защитники: Вахдат Ханонов («Персеполис», Иран), Зоир Джурабоев («Сурхон», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Локомотив», Узбекистан), Мехрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдова), Ахтам Назаров, Сиeвуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (все – «Истиклол»);

    Полузащитники: Алишер Джалилов (АГМК, Узбекистан), Парвизджон Умарбоев («ЦСКА-1948», Болгария), Амирбек Джурабоев («Юнайтед Сити», Филиппины), Эхсони Панчшанбе («Зоб Ахан», Иран), Алиджони Айни («Краснодар-2», Россия), Комрон Турсунов («ТРАУ», Индия), Муродали Акназаров («Антальяспор», Турция), Хусрав Тоиров («Атырау», Казахстан), Салам Ашурмамадов («БроукБойз», Россия), Мухаммаджон Рахимов («Истиклол»), Хуршед Абдуллоев (ЦСКА, Душанбе), Азизбек Хаитов («Динамо», Душанбе);

    Нападающие: Шахром Самиев («Ислочь», Беларусь), Рустам Соиров («Левадия», Эстония), Манучехр Джалилов, Шервони Мабатшоев (оба – «Истиклол»), Нуриддин Хамрокулов («Хатлон»).

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России 4
    Билялетдинов – о матче сборных России-2008 и Бразилии: «До финансовой истории не дошло»
    Григорян: «Сборная России проведет два никчемных матча, за которых начислят баллы в рейтинг. Это прорыв!» 3
    Источник: Федерация футбола Таджикистана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11