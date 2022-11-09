Губерниев – о Каррере в «Зените»: «Он с таким же успехом мог сказать, что готов возглавить «Сбербанк»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что он не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

«Мне кажется, он бы с таким же успехом применительно к «Зениту» мог сказать, что готов приехать в Россию и стать председателем правления «Сбербанка», например. Поскольку Герман Оскарович Греф справляется неплохо, поэтому вряд ли его позовут.

По «Зениту» исключено. Команда в полном порядке. Думаю, и вариант с ЦСКА исключен. Армейцы пытаются найти свою игру. И пусть к Федотову есть вопросы, но Каррера, мне кажется, немножко рисует свою картину мира другими красками», – сказал Губерниев.

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

С итальянцем команда взяла РПЛ.

Сейчас Каррера без работы.

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