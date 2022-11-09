Каррера подробно объяснил, почему у Миранчука не получилось заиграть в «Аталанте»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке, арендованном у «Аталанты».

– Раз вы регулярно ходите на «Аталанту», значит, часто видели вживую Алексея Миранчука. Лично с ним не знакомы?

– Нет. Но этот игрок очень мне нравится.

– Как оцените его период игры в Бергамо? Почему получилось далеко не все и основным игроком команды россиянин так и не стал?

– Возможно, футбол Джана Пьеро Гасперини не подходил под характеристики Миранчука. Помню, как Алексей играл за «Локомотив», – я же как раз тогда работал в «Спартаке». Это был очень важный для команды футболист со всех точек зрения. Техничный, рослый, тактически сильный, способный забить и отдать голевой пас.

Это нормально, что, возможно, поначалу в Италии с ее большим упором на тактику ему пришлось сложно. Но после ухода в «Торино» у Миранчука появилось больше возможностей проявить себя и показать свою ценность.

– По стилю «Торино» больше подходит Миранчуку?

– Футбол Гасперини похож на футбол Ивана Юрича, который был ассистентом тренера «Аталанты». Но, возможно, он видит его по-другому. Точно можно сказать, что в «Торино» для Миранчука есть больше возможностей играть.

«Торино» арендовал россиянина у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа.

Он забил 2 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах сезона Серии А.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно