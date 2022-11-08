Мостовой: «Зарема снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?»

Мостовому уже за полтинник, а ума нажил мало - мог бы и воздержаться от пошлых комментов в адрес женщины... не все, о чем можно говорить в курилке, нужно выносить на публику в СМИ...
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой.
Супруга Леонида Федуна ранее заявила: «А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге».
«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» – сказал Мостовой.
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