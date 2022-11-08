Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Зарема снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой.

    Супруга Леонида Федуна ранее заявила: «А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге».

    «Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» – сказал Мостовой.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Зарема – о критике Ваноли: «Вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой» 3
    «РПЛ для многих золотое дно». Мостовой – о назначении Ваноли тренером «Венеции» 4
    Мостовой: «Не понимаю решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26629

      JTherry 43 минуты назад

      Мостовому уже за полтинник, а ума нажил мало - мог бы и воздержаться от пошлых комментов в адрес женщины... не все, о чем можно говорить в курилке, нужно выносить на публику в СМИ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      Алексей З 2 часа назад

      Саша , вас используют как дырявый Г или как безмозглую шавку.
      Зарема уже забыла когда что-то о вас сказала , но верные "доброжелатели" вам это озвучили , на перёд зная вашу реакцию.
      Ну хоть с годами умней.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1818

      mahan 2 часа назад

      Как то много Мостового стало, только не в футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19765

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да ты голову сначала помой ..., а лучше мозги проветри )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2106

      prtcs 2 часа назад

      Надоел ей старик, а ты еще молодой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24731

      bset 2 часа назад

      Может вы просто оба публичные личности и, если бы не хотели комментариев в свой адрес, сидели бы дома, а не по разным шоу ходили?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11