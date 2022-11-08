Шомуродов может уйти из «Ромы» зимой. Им интересуются два клуба Серии А

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, узбекский футболист недоволен тем, что практически не получает игрового времени. Летом «Рома» уговорила футболиста остаться, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов.

Интерес к 27-летнему форварду сохраняют «Торино» и «Болонья». Скорее всего, игрок уйдeт в аренду до конца сезона, а переговоры о полноценном трансфере состоятся летом 2023 года.

Летом 2021 года «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 1 гол в 7 матчах.

С 2017 по 2020 год форвард выступал в РПЛ за «Ростов».

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