Шомуродов призвал игрока ЦСКА сменить клуб

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов высказался о возможном переходе в клуб полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Если этот трансфер состоится, это будет здорово. И для Аббоса, и для меня. Очень полезно, когда твой товарищ по сборной играет с тобой в одном клубе, потому что, если взять, к примеру, Европу, латиноамериканские игроки всегда поддерживают друг друга и играют вместе. Мне всегда это было интересно.

Когда Довбик пришел в «Рому», я выходил с ним. Но когда у тебя есть соотечественник, это другое дело. Если Аббос перейдет, это пойдет ему на пользу. Чемпионат Турции сильнее чемпионата России. Клубы играют в еврокубках. Это хорошая возможность проверить себя», – сказал Шомуродов.