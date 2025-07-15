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Шомуродов призвал игрока ЦСКА сменить клуб

Сегодня, 11:22
6

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов высказался о возможном переходе в клуб полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Если этот трансфер состоится, это будет здорово. И для Аббоса, и для меня. Очень полезно, когда твой товарищ по сборной играет с тобой в одном клубе, потому что, если взять, к примеру, Европу, латиноамериканские игроки всегда поддерживают друг друга и играют вместе. Мне всегда это было интересно.

Когда Довбик пришел в «Рому», я выходил с ним. Но когда у тебя есть соотечественник, это другое дело. Если Аббос перейдет, это пойдет ему на пользу. Чемпионат Турции сильнее чемпионата России. Клубы играют в еврокубках. Это хорошая возможность проверить себя», – сказал Шомуродов.

  • Файзуллаев выступает за ЦСКА с 2023 года.
  • В прошедшем сезоне РПЛ он провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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Источник: Championat.uz
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Истанбул Башакшехир Шомуродов Эльдор Файзуллаев Аббосбек
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Комментарии (6)
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Cleaner
1752569298
О, Шомуродов о себе НАПОМНИТЬ решил!!!...)))
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Vitaga
1752572032
с чего чемпионат Турции сильнее российского? не блещут ведь в еврокубках турки. узбек завирает. наверное от досады)
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Интерес
1752572461
Одни уже тут массово ездили, участники еврокубков.И в Помидории есть пара-тройка,а остальные-"шомуродовская могила".
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FCSpartakM
1752572751
турки посредственны в еврокубках. Сам Шомуродик кроме Ростова никому в РФ не нужен был. Собственно в Европе никак себя не проявил, как хороший форвард,забил за 5 лет в районе 20ки.
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