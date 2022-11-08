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    Петржела: «Черта Дзюбы – деньги, он не думает о футболе. Его уровень – Вторая лига»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    «Неудивительно, как складываются дела у Артема. В РПЛ он никому не нужен, ведь все знают, как играет Дзюба. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно.

    Я сразу сказал, что в Европу ему не надо! Его уровень — Вторая лига. В высшем дивизионе он не нужен, слишком медленный футболист. Современный футбол — скорость, чего у него нет.

    Я бы на его месте пошел работать помощником тренера либо играть в низших дивизионах — Первая или Вторая лига. Там он сможет что-то показывать.

    Вообще Артем — проблемный футболист, конечно. Завершать карьеру я ему не советую, но, с другой стороны, его клубы не хотят подписывать — может быть, он и задумается о завершении карьеры. Черта этого футболиста — деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя», — заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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