Петржела: «Черта Дзюбы – деньги, он не думает о футболе. Его уровень – Вторая лига»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Неудивительно, как складываются дела у Артема. В РПЛ он никому не нужен, ведь все знают, как играет Дзюба. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно.

Я сразу сказал, что в Европу ему не надо! Его уровень — Вторая лига. В высшем дивизионе он не нужен, слишком медленный футболист. Современный футбол — скорость, чего у него нет.

Я бы на его месте пошел работать помощником тренера либо играть в низших дивизионах — Первая или Вторая лига. Там он сможет что-то показывать.

Вообще Артем — проблемный футболист, конечно. Завершать карьеру я ему не советую, но, с другой стороны, его клубы не хотят подписывать — может быть, он и задумается о завершении карьеры. Черта этого футболиста — деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя», — заявил Петржела.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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