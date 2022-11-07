«В России найдется достаточно желающих». Аршавин – о будущем Дзюбы

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у Артема Дзюбы не возникнет проблем с трудоустройством в российском клубе.

«В России найдется достаточно желающих, чтобы его подписать.

Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», – сказал Аршавин.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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