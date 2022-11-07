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    «В России найдется достаточно желающих». Аршавин – о будущем Дзюбы

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у Артема Дзюбы не возникнет проблем с трудоустройством в российском клубе.

    «В России найдется достаточно желающих, чтобы его подписать.

    Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», – сказал Аршавин.

    • 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
    • Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
    • Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3014

      Ziklop 6 минут назад

      он и Зениту пригодился бы на15-20 минут в концовке, но возможно Дзюба ушёл со скандалом, назад не возьмут.

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