Отец Чистякова: «Зенит» – российский клуб, а Миллер тратит огромные деньги на легионеров. Гордятся победами, хотя в составе одни иностранцы»

Вопрос на засыпку! А чё отец Чистякова раньше то молчал? Все устраивало? А как сынулю под зад коленом, в папике с разу проснулся патриот-правдоруб?)))
Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал трансферную политику клуба из Петербурга на фоне отстранения его сына от тренировок.
«Зенит» — российский клуб, в котором должны играть российские футболисты, воспитанники. А [председатель правления ПАО «Газпром» Алексей] Миллер тратит огромное деньги на легионеров. На них можно построить школы и воспитывать футболистов с пяти лет.
«Зенит» гордится своими победами, хотя в составе одни иностранцы, а российских футболистов можно по пальцам пересчитать», — сказал Юрий Чистяков.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб четырежды подряд выиграл чемпионат России.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно