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    Отец Чистякова: «Зенит» – российский клуб, а Миллер тратит огромные деньги на легионеров. Гордятся победами, хотя в составе одни иностранцы»

    Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал трансферную политику клуба из Петербурга на фоне отстранения его сына от тренировок.

    «Зенит» — российский клуб, в котором должны играть российские футболисты, воспитанники. А [председатель правления ПАО «Газпром» Алексей] Миллер тратит огромное деньги на легионеров. На них можно построить школы и воспитывать футболистов с пяти лет.

    «Зенит» гордится своими победами, хотя в составе одни иностранцы, а российских футболистов можно по пальцам пересчитать», — сказал Юрий Чистяков.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2193

      serglider 2 минуты назад

      Вопрос на засыпку! А чё отец Чистякова раньше то молчал? Все устраивало? А как сынулю под зад коленом, в папике с разу проснулся патриот-правдоруб?)))

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      Рейтинг: +3584

      Gek Dement 16 минут назад

      Сюрреализм, отец воспитанника зенитовской школы, обвиняет Зенит в том что он не строит школы..
      Чистякову удачи и справедливого разрешения конфликта, но заявление его отца это сюр...

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      Рейтинг: +445

      Houston 30 минут назад

      Ну а что, по факту сказанно. Воспитанников то ноль.

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      Рейтинг: +3901

      Kollljan 37 минут назад

      Из папаши говно полезло

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      Рейтинг: +17356

      paracetamol 41 минуту назад

      Папаша все хочет сделать так, чтобы сынок в футболке Зенита больше не играл. Дурак, да и только!

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