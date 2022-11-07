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  • Отец Чистякова: «Зенит» – российский клуб, а Миллер тратит огромные деньги на легионеров. Гордятся победами, хотя в составе одни иностранцы»

Отец Чистякова: «Зенит» – российский клуб, а Миллер тратит огромные деньги на легионеров. Гордятся победами, хотя в составе одни иностранцы»

7 ноября 2022, 18:54
24

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал трансферную политику клуба из Петербурга на фоне отстранения его сына от тренировок.

«Зенит» — российский клуб, в котором должны играть российские футболисты, воспитанники. А [председатель правления ПАО «Газпром» Алексей] Миллер тратит огромное деньги на легионеров. На них можно построить школы и воспитывать футболистов с пяти лет.

«Зенит» гордится своими победами, хотя в составе одни иностранцы, а российских футболистов можно по пальцам пересчитать», — сказал Юрий Чистяков.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Клуб четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (24)
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paracetamol
1667836666
Папаша все хочет сделать так, чтобы сынок в футболке Зенита больше не играл. Дурак, да и только!
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Kollljan
1667836935
Из папаши говно полезло
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Houston
1667837363
Ну а что, по факту сказанно. Воспитанников то ноль.
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Gek Dement
1667838184
Сюрреализм, отец воспитанника зенитовской школы, обвиняет Зенит в том что он не строит школы.. Чистякову удачи и справедливого разрешения конфликта, но заявление его отца это сюр...
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serglider
1667838995
Вопрос на засыпку! А чё отец Чистякова раньше то молчал? Все устраивало? А как сынулю под зад коленом, в папике с разу проснулся патриот-правдоруб?)))
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Enter2006
1667839269
Вот заместителю генерального директора Зенита по спортивному развитию Андрею Аршавину, нужно меньше по Срач ТВ шароё*иться, а больше свои прямые обязанности исполнять и привлекать молодых талантливых российских игроков, пока Зенит не превратился в бразильский клуб.
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egor tikhonov
1667839482
В Питере во всеуслышанье пойти против Зенита и его руководства?((( так можно либо на нарах оказаться , либо на СВО....
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raritet
1667841953
Уж после такого выпада , предполагаю, что защитнику Чистякову , воспитаннику Зенита , недолго играть в команде. Папаша немного не совладал с логикой посыла. Потому и проблемы у нас во всех сферах, что начинают папашки нести всякий бред. В таких случаях , молчание - золото. И что в конце концов пристали к бразилам. В других командах как будто одни россияне играют.
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Ганнибал Лектор
1667842510
Ну твой то сынуля та ещё восходящая звезда. Дали шанс в основе, должен выгрызать мячи, а этой скотине лень шаг сделать навстречу мячу. Надеюсь, больше не увижу это чудо в составе
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Кронштадт65
1667844920
вечный спор про легов. считаю, что они нужны! должен же кто-то быть примером на поле. а что до брызгающих слюной на ЗЕНИТ - да вам пофиг кто играет, только бы по злословить, и Димон вам до лампочки.
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