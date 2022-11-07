Отец Чистякова: «Зенит» – российский клуб, а Миллер тратит огромные деньги на легионеров. Гордятся победами, хотя в составе одни иностранцы»

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал трансферную политику клуба из Петербурга на фоне отстранения его сына от тренировок.

«Зенит» — российский клуб, в котором должны играть российские футболисты, воспитанники. А [председатель правления ПАО «Газпром» Алексей] Миллер тратит огромное деньги на легионеров. На них можно построить школы и воспитывать футболистов с пяти лет.

«Зенит» гордится своими победами, хотя в составе одни иностранцы, а российских футболистов можно по пальцам пересчитать», — сказал Юрий Чистяков.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Клуб четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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