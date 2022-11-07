Ловрен пропустит матчи со «Спартаком» и «Факелом». 14 ноября он уедет в сборную Хорватии

Защитник Деян Ловрен пропустит матчи со «Спартаком» и «Факелом» в Кубке России.
По информации «РБ-Спорт», 14 ноября футболист прибудет в расположение сборной Хорватии для подготовки к ЧМ-2022.
«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать, так что он однозначно присоединится к команде вовремя», — заявили в Хорватском футбольном союзе.
- 33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
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Источник: «РБ Спорт»