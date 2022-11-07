Ловрен пропустит матчи со «Спартаком» и «Факелом». 14 ноября он уедет в сборную Хорватии

Защитник Деян Ловрен пропустит матчи со «Спартаком» и «Факелом» в Кубке России.

По информации «РБ-Спорт», 14 ноября футболист прибудет в расположение сборной Хорватии для подготовки к ЧМ-2022.

«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать, так что он однозначно присоединится к команде вовремя», — заявили в Хорватском футбольном союзе.

33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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