Мостовой прокомментировал ситуацию с отстранением Чистякова от основы «Зенита»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Зенит» отстранил защитника Дмитрия Чистякова после поражения от «Ахмата».
«Мы не можем знать всех деталей – свечку не держим. Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются.
Может, конфликт произошeл, потому что выразил недовольство, когда его заменили.
Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», – сказал Мостовой.
- «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
- Чистяков совершил голевую ошибку.
- Сообщалось о его возможном переходе в грозненский клуб зимой.
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Источник: «Чемпионат»