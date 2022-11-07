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    Мостовой прокомментировал ситуацию с отстранением Чистякова от основы «Зенита»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Зенит» отстранил защитника Дмитрия Чистякова после поражения от «Ахмата».

    «Мы не можем знать всех деталей – свечку не держим. Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются.

    Может, конфликт произошeл, потому что выразил недовольство, когда его заменили.

    Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
    • Чистяков совершил голевую ошибку.
    • Сообщалось о его возможном переходе в грозненский клуб зимой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66388

      portero 18 минут назад

      99% что не специально, просто ему по хер на игру, парень отдыхает жизнь удалась.... вопрос к Семачку, ты мудло почему Адома нне поставил, а поставил того кто уже забил на игру, зажирел, отдыхает и не хочет играть????

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      Рейтинг: +17686

      Cleaner 50 минут назад

      Семака заглючило от одного поражения! Крайнего сразу нашел. Раньше Дзюба был, теперь Чистяков. Боюсь представить, что будет с ним(Семаком), если Зенит еще одну игру проиграет!..

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      Рейтинг: +66388

      portero > Cleaner 17 минут назад

      Семак давно показал что он гавно, а не тренер, удивляет Мюллер почему он его держит....

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