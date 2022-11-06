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    «Ростов» – «Динамо»: стартовые составы

    «Ростов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

    Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.

    Динамо: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

    Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

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    Источник: сайт РПЛ

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