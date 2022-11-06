«Ростов» – «Динамо»: стартовые составы

«Ростов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.

Динамо: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных