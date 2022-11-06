«Футболка готова, ждем ответа от Артема». Еще один клуб МФЛ сделал предложение Дзюбе

Артема Дзюбу хочет подписать еще один медийный клуб.

34-летний форвард близок к уходу из «Адана Демирспор».

Сообщалось, что он расторг контракт с турецким клубом.

«Футболка готова, предложение сделано, ждем ответ от Артема», – написала в телеграм-канале команда «Наши Парни», которая представляет РФС.

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