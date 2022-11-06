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    «Футболка готова, ждем ответа от Артема». Еще один клуб МФЛ сделал предложение Дзюбе

    Артема Дзюбу хочет подписать еще один медийный клуб.

    «Футболка готова, предложение сделано, ждем ответ от Артема», – написала в телеграм-канале команда «Наши Парни», которая представляет РФС.

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    Источник: телеграм-канал «Наши Парни»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3858

      Иван Петров 1986 42 минуты назад

      Нет лучше на срач ТВ - там бегать не надо, а только языком балаболить и своих питерских полно.

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