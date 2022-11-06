«Футболка готова, ждем ответа от Артема». Еще один клуб МФЛ сделал предложение Дзюбе

Артема Дзюбу хочет подписать еще один медийный клуб.
- 34-летний форвард близок к уходу из «Адана Демирспор».
- Сообщалось, что он расторг контракт с турецким клубом.
«Футболка готова, предложение сделано, ждем ответ от Артема», – написала в телеграм-канале команда «Наши Парни», которая представляет РФС.
- За «Наших Парней» выступают Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и другие звезды российского футбола.
- Ранее Дзюбу позвали в команду «Матч ТВ».
- На него также претендуют «Торпедо» и «Рубин».
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Источник: телеграм-канал «Наши Парни»