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    Овечкин побил рекорд НХЛ, который держался 51 год

    Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в НХЛ. Он отличился в матче против «Аризоны» (2:3).

    Это 787-я шайба россиянина за команду. Это рекорд: никто в истории НХЛ не забивал столько за один клуб.

    Овечкин побил достижение Горди Хоу, который в 1946-1971 годах забросил 786 шайб за «Детройт».

    • Россиянин в Вашингтоне с 2005 года.
    • Игрок – воспитанник «Динамо».
    • Овечкин брал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли в 2018 году, а со сборной России – 3 чемпионата мира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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