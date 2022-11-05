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    «Командная химия дала сбой». Федотов – о последних результатах ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о последних результатах. В шести матчах у команды одна победа.

    «У нас появился некий мандраж, который не позволяет показывать весь свой арсенал. С «Динамо» был хороший матч, как и со «Спартаком». Отсутствие реализации – ключевой момент, который вселил в команду чувство неверия, хотя много об этом говорили. Но это сложно преодолеть за короткое время.

    Возможно, ответственность за результат – ещe одна из причин. Три ничьих подряд, где в каждой из них мы могли разжиться тремя очками… Такие игры бывают – сложно пройти весь сезон на одном дыхании. В таких матчах включаются другие качества: сначала нужно преодолеть себя, затем – соперника. Но их нужно вырывать, когда что-то не получается. Не скажу, что нет тяги – она есть.

    Данные показывают, что мы находимся в нормальном состоянии: не уступаем ни в этом компоненте ни одному сопернику. Но командная химия немножко дала сбой. По сегодняшней игре это очевидно», – сказал Федотов.

    • В 16-м туре РПЛ ЦСКА проиграл «Пари НН» (0:1).
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
    • Федотов принял команду летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2022 23:15
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