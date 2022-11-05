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    Семак после поражения от «Ахмата» намекнул, что «Зенит» перехвалили

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) дал понять, что на команду влияет похвала извне.

    «Влияние дифирамбов на команду? Первые десять минут – это было отчeтливо. Всегда проще готовиться, когда команда собрана и в тонусе. Когда не надо мотивировать. Когда есть крупные победы и отрыв, появляется самоуспокоенность. Выход – работать ещe усерднее», – сказал Семак.

    • Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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