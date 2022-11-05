«Спартак» ни разу не победил «Сочи» на выезде. Сегодня впервые забили – в четвертом матче

В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.
Спартаковцы провели четвертый матч с этим соперником на выезде и не выиграли ни разу – до сегодняшнего дня было три поражения.
Более того, сегодня «Спартак» впервые забил в ворота «Сочи» на «Фиште». До этого разница забитых и пропущенных голов была 5:0 в пользу южан.
Результаты четырех очных встреч:
- «Сочи» – «Спартак» (11 июля 2020 года) – 1:0;
- «Сочи» – «Спартак» (12 декабря 2020 года) – 1:0;
- «Сочи» – «Спартак» (13 декабря 2021 года) – 3:0;
- «Сочи» – «Спартак» (5 ноября 2022 года) – 1:1.
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Источник: «Бомбардир»