«Спартак» ни разу не победил «Сочи» на выезде. Сегодня впервые забили – в четвертом матче

В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.

Спартаковцы провели четвертый матч с этим соперником на выезде и не выиграли ни разу – до сегодняшнего дня было три поражения.

Более того, сегодня «Спартак» впервые забил в ворота «Сочи» на «Фиште». До этого разница забитых и пропущенных голов была 5:0 в пользу южан.

Результаты четырех очных встреч:

«Сочи» – «Спартак» (11 июля 2020 года) – 1:0;

«Сочи» – «Спартак» (12 декабря 2020 года) – 1:0;

«Сочи» – «Спартак» (13 декабря 2021 года) – 3:0;

«Сочи» – «Спартак» (5 ноября 2022 года) – 1:1.

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