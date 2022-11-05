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    «Спартак» ни разу не победил «Сочи» на выезде. Сегодня впервые забили – в четвертом матче

    В 16-м туре чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1.

    Спартаковцы провели четвертый матч с этим соперником на выезде и не выиграли ни разу – до сегодняшнего дня было три поражения.

    Более того, сегодня «Спартак» впервые забил в ворота «Сочи» на «Фиште». До этого разница забитых и пропущенных голов была 5:0 в пользу южан.

    Результаты четырех очных встреч:

    • «Сочи» – «Спартак» (11 июля 2020 года) – 1:0;
    • «Сочи» – «Спартак» (12 декабря 2020 года) – 1:0;
    • «Сочи» – «Спартак» (13 декабря 2021 года) – 3:0;
    • «Сочи» – «Спартак» (5 ноября 2022 года) – 1:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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