Глушаков: «Нельзя считать «Локомотив» конкурентом «Химок» в борьбе за выживание»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил турнирную ситуацию в нижней части таблицы РПЛ.

«Можно ли «Локомотив» считать конкурентом в борьбе за выживание? Нельзя.

Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание, как и «Химки». «Локомотив» не должен – не заслуживает этого.

Есть какие-то проблемные ситуации и матчи: бывает, что просто не идeт. Психологически разные ситуации, вот и болтаются внизу.

Я играю в «Химках», так что «Локомотив» мне не надо комментировать», – сказал Глушаков.

У «Химок» и «Локо» по 12 очков.

Команды занимают 15-е и 14-е место соответственно в таблице РПЛ.

Глушаков ранее выступал за «Локомотив».

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