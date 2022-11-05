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    Глушаков: «Нельзя считать «Локомотив» конкурентом «Химок» в борьбе за выживание»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил турнирную ситуацию в нижней части таблицы РПЛ.

    «Можно ли «Локомотив» считать конкурентом в борьбе за выживание? Нельзя.

    Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание, как и «Химки». «Локомотив» не должен – не заслуживает этого.

    Есть какие-то проблемные ситуации и матчи: бывает, что просто не идeт. Психологически разные ситуации, вот и болтаются внизу.

    Я играю в «Химках», так что «Локомотив» мне не надо комментировать», – сказал Глушаков.

    • У «Химок» и «Локо» по 12 очков.
    • Команды занимают 15-е и 14-е место соответственно в таблице РПЛ.
    • Глушаков ранее выступал за «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      rac531 40 минут назад

      В самом деле, кроме Локомотива есть Торпедо и Нижний.
      Так что борьба га вылет роежстоит бескомпромиссная)

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