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    «Играли против футболистов из 2-3-х лиг». Мостовой – о чемпионствах «Спартака» в 90-е годы

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поставил под сомнение значимость чемпионств москвичей в 90-е годы.

    «Я говорю, что я видел и слышал. От ребят, которые тогда играли.

    «Спартак» был намного сильнее остальных, спокойно играли. Страна развалилась. В командах играли футболисты из вторых-третьих лиг. А «Спартак» всех лучших собрал и играл. Это че, неправда?» – сказал Мостовой.

    • Мостовой выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.
    • Игрок большую часть карьеры провел в Испании.
    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

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    Источник: ютуб-канал Сергея Егорова

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    04.11.2022 23:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1942

      DMитрий 46 минут назад

      Ну наконец-то из своих у кого-то прорвало на объективную действительность...

      0
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      Рейтинг: +376

      ЭтожЯ 1 час назад

      Вот у поросей бомбанёт )))))))))))))))))))))))))))))))))

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