«Играли против футболистов из 2-3-х лиг». Мостовой – о чемпионствах «Спартака» в 90-е годы

Ну наконец-то из своих у кого-то прорвало на объективную действительность...
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поставил под сомнение значимость чемпионств москвичей в 90-е годы.
«Я говорю, что я видел и слышал. От ребят, которые тогда играли.
«Спартак» был намного сильнее остальных, спокойно играли. Страна развалилась. В командах играли футболисты из вторых-третьих лиг. А «Спартак» всех лучших собрал и играл. Это че, неправда?» – сказал Мостовой.
- Мостовой выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.
- Игрок большую часть карьеры провел в Испании.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
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