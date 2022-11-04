«Играли против футболистов из 2-3-х лиг». Мостовой – о чемпионствах «Спартака» в 90-е годы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поставил под сомнение значимость чемпионств москвичей в 90-е годы.

«Я говорю, что я видел и слышал. От ребят, которые тогда играли.

«Спартак» был намного сильнее остальных, спокойно играли. Страна развалилась. В командах играли футболисты из вторых-третьих лиг. А «Спартак» всех лучших собрал и играл. Это че, неправда?» – сказал Мостовой.

Мостовой выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.

Игрок большую часть карьеры провел в Испании.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

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