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    Соболев: «Надеялся, что забью «Лейпцигу» и появится вариантик за рубежом»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в весеннем еврокубковом матче против «Лейпцига» надеялся забить, чтобы переехать в другой чемпионат.

    «Готов ли я к топ-5 чемпионатам? Попаду ― будет понятно. Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Лейпцигу» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик.

    Что касается Турции, то это максимально спорный вариант. Если только ради еврокубков», – сказал Соболев.

    • УЕФА отменил матчи «Лейпцига» и «Спартака» в марте.
    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Игрок – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17657

      Cleaner 25 минут назад

      Соболев, ЗАБУДЬ про вариант "за рубежом". Если только в Казахстан... Вот ведь разошелся звездун Спартака...(

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