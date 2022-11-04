Соболев: «Надеялся, что забью «Лейпцигу» и появится вариантик за рубежом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в весеннем еврокубковом матче против «Лейпцига» надеялся забить, чтобы переехать в другой чемпионат.
«Готов ли я к топ-5 чемпионатам? Попаду – будет понятно. Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Лейпцигу» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик.
Что касается Турции, то это максимально спорный вариант. Если только ради еврокубков», – сказал Соболев.
- УЕФА отменил матчи «Лейпцига» и «Спартака» в марте.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Игрок – воспитанник барнаульского футбола.
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Источник: «Чемпионат»