Соболев: «Надеялся, что забью «Лейпцигу» и появится вариантик за рубежом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в весеннем еврокубковом матче против «Лейпцига» надеялся забить, чтобы переехать в другой чемпионат.

«Готов ли я к топ-5 чемпионатам? Попаду – будет понятно. Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Лейпцигу» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик.

Что касается Турции, то это максимально спорный вариант. Если только ради еврокубков», – сказал Соболев.

УЕФА отменил матчи «Лейпцига» и «Спартака» в марте.

Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

Игрок – воспитанник барнаульского футбола.

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