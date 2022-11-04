Футболист из АПЛ, подозреваемый в изнасиловании, сможет сыграть на ЧМ-2022

Неназванный игрок клуба АПЛ, арестованный летом по подозрению в изнасиловании, будет допущен к участию в чемпионате мира.

ФИФА в курсе произошедшего, но не собирается ограничивать право футболиста сыграть на ЧМ-2022.

В начале июля игрока выпустили под залог, поэтому он уже несколько месяцев не находится под арестом.

Спортсмен подозревается в изнасиловании 20-летней девушки.

Его имя не разглашается. Однако известно, что ему почти 30 лет, он всемирно известен, выступает за национальную сборную.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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