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    Футболист из АПЛ, подозреваемый в изнасиловании, сможет сыграть на ЧМ-2022

    Неназванный игрок клуба АПЛ, арестованный летом по подозрению в изнасиловании, будет допущен к участию в чемпионате мира.

    ФИФА в курсе произошедшего, но не собирается ограничивать право футболиста сыграть на ЧМ-2022.

    В начале июля игрока выпустили под залог, поэтому он уже несколько месяцев не находится под арестом.

    • Спортсмен подозревается в изнасиловании 20-летней девушки.
    • Его имя не разглашается. Однако известно, что ему почти 30 лет, он всемирно известен, выступает за национальную сборную.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      Таврида 1 час назад

      Кокорин? Но он не играет в АПЛ и никогда уже не попадет на чемпионат мира.

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