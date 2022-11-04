Соболев объяснил, почему временно покидал свой медиаклуб «Бей Беги»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал причину временного ухода из управления медийным клубом «Бей Беги».

«Возникла идея создать свою команду. Все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше.

Когда ты смотришь – это одно, но когда ты начальник команды – вообще другое.

Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, занимаюсь только командой. Набираю состав, надо за всем следить. Нужно решать много организационных моментов.

Я не пожалел, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы.

Почему в какой-то момент отстранился? Была проблема с заявками – неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет.

Мы встречались, обсуждали, формировали состав – а на первой игре я увидел, что «Бей Беги» не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему – поэтому психанул», – объяснил Соболев.

Соболев и Георгий Джикия – основатели медийной команды «Бей Беги».

«Бей Беги» набрала 5 очков в 6 турах Медиалиги и занимает 8-е (предпоследнее) место в таблице группы A.

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