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Соболев объяснил, почему временно покидал свой медиаклуб «Бей Беги»

4 ноября 2022, 17:27

Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал причину временного ухода из управления медийным клубом «Бей Беги».

«Возникла идея создать свою команду. Все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше.

Когда ты смотришь – это одно, но когда ты начальник команды – вообще другое.

Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, занимаюсь только командой. Набираю состав, надо за всем следить. Нужно решать много организационных моментов.

Я не пожалел, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы.

Почему в какой-то момент отстранился? Была проблема с заявками – неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет.

Мы встречались, обсуждали, формировали состав – а на первой игре я увидел, что «Бей Беги» не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему – поэтому психанул», – объяснил Соболев.

  • Соболев и Георгий Джикия – основатели медийной команды «Бей Беги».
  • «Бей Беги» набрала 5 очков в 6 турах Медиалиги и занимает 8-е (предпоследнее) место в таблице группы A.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Спартак Соболев Александр
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