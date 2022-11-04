Соболев: «В РПЛ есть судьи, думающие, что они главные на поле»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе в чемпионате России.

«В плане того, как судьи общаются с футболистами, мне нравятся Серeжа Карасeв и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать.

Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они – главные на поле. Хотя на деле всe не так – они помощники на поле.

И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы», – заявил Соболев.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров с 7-очковым отставанием от «Зенита».

В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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