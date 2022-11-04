Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Соболев: «В РПЛ есть судьи, думающие, что они главные на поле»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе в чемпионате России.

    «В плане того, как судьи общаются с футболистами, мне нравятся Серeжа Карасeв и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать.

    Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они – главные на поле. Хотя на деле всe не так – они помощники на поле.

    И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы», – заявил Соболев.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров с 7-очковым отставанием от «Зенита».
    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Соболев назвал свою главную мечту
    Соболев назвал самый важный гол в своей карьере 4
    «До 18 лет я был никому не нужен». Соболев рассказал, почему хотел бросить футбол 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11