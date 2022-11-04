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    Соболев назвал свою главную мечту

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, о чем мечтает больше всего.

    «Чтобы быть довольным карьерой в ближайшие годы, хочу выиграть как можно больше титулов со «Спартаком».

    Реально ли при таком «Зените»? Посмотрим. Понятно, что состав у них сильнее, мастерство выше – это не новость. Нужно выигрывать каждый матч – тогда всe будет.

    Сейчас отрыв семь очков. Понятно, что и мы будем терять, и они. Кто меньше потеряет – тот выиграет. Сейчас чемпионство со «Спартаком» – моя главная мечта», – заявил Соболев.

    • «Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.
    • Соболев выступает за клуб с января 2020-го.
    • В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1486

      jek718875 5 минут назад

      Молодец Соболь, перестал нырять и игра пошла

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