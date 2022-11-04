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    Соболев назвал самый важный гол в своей карьере

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал гол в ворота «Динамо» (2:1) в финале Кубка России-2022 самым важным голом в своей карьере.

    ― Гол в финале Кубка ― самый важный гол в карьере?

    ― Да, мы выиграли трофей.

    ― Уснуть удалось?

    ― Нет, конечно. Мы не спали. Это был взрыв эмоций. Мне очень хотелось наконец выиграть трофей со «Спартаком», хотелось поднять что-то над головой уже. Вся страна была счастливая.

    Момент с пением «Знаешь ли ты» войдeт в топ-3 момента в жизни. Это не передать словами, только пережить.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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