Соболев назвал самый важный гол в своей карьере

Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал гол в ворота «Динамо» (2:1) в финале Кубка России-2022 самым важным голом в своей карьере.

― Гол в финале Кубка ― самый важный гол в карьере?

― Да, мы выиграли трофей.

― Уснуть удалось?

― Нет, конечно. Мы не спали. Это был взрыв эмоций. Мне очень хотелось наконец выиграть трофей со «Спартаком», хотелось поднять что-то над головой уже. Вся страна была счастливая.

Момент с пением «Знаешь ли ты» войдeт в топ-3 момента в жизни. Это не передать словами, только пережить.

В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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