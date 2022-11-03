«Самая угнетающая история в российском футболе». Соболев – о Fan ID

Нападающий «Спартака» Александр Соболев недоволен введением системы Fan ID на стадионах России.

«Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня.

На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче.

В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории», – сказал Соболев.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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