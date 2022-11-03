Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Самая угнетающая история в российском футболе». Соболев – о Fan ID

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев недоволен введением системы Fan ID на стадионах России.

    «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня.

    На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче.

    В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно. По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории», – сказал Соболев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Соболев ответил, с кем матчи принципиальнее – с ЦСКА или «Зенитом» 5
    Петржела: «Переход Соболева станет отличным трансфером для «Зенита». Он станет вторым Дзюбой» 14
    Ваноли: «Соболев может стать форвардом большого европейского уровня» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2022 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11