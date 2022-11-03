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    Лига Европы. «МЮ» победил «Реал Сосьедад», но остался на втором месте. У Роналду ассист на 18-летнего Гарначо

    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 17-й минуте забил 18-летний Алехандро Гарначо с передачи Криштиану Роналду.

    Минимальной победы не хватило «МЮ», чтобы сместить соперника с первого места в группе.

    Англичане финишировали вторыми из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Лига Европы. Группа E. 6-й тур

    Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гарначо, 17.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2022 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1147

      САНЁК17 2 часа назад

      У Тен Хага кишка тонка,что крупно победить против испанских клубов

      0
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      Рейтинг: +12094

      DeStar > САНЁК17 1 час назад

      испанские клубы просто приговор для мю в последнее время
      так что мю главное не встретиться с бетисом в ЛЕ )

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