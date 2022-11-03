Лига Европы. «МЮ» победил «Реал Сосьедад», но остался на втором месте. У Роналду ассист на 18-летнего Гарначо

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Единственный гол на 17-й минуте забил 18-летний Алехандро Гарначо с передачи Криштиану Роналду.
Минимальной победы не хватило «МЮ», чтобы сместить соперника с первого места в группе.
Англичане финишировали вторыми из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Гарначо, 17.
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Источник: «Бомбардир»