Лига Европы. «МЮ» победил «Реал Сосьедад», но остался на втором месте. У Роналду ассист на 18-летнего Гарначо

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил 18-летний Алехандро Гарначо с передачи Криштиану Роналду.

Минимальной победы не хватило «МЮ», чтобы сместить соперника с первого места в группе.

Англичане финишировали вторыми из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур

Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гарначо, 17.

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