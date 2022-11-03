Соболев ответил, с кем матчи принципиальнее – с ЦСКА или «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему игры с ЦСКА принципиальнее, чем с «Зенитом».
«Матч с ЦСКА принципиальнее игры с «Зенитом». Дерби – самое главное. Это всe скажут.
«Зенит» – просто матч. Его называют дерби двух столиц, но это не дерби, а обычная игра», – сказал Соболев.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
- В этом сезоне спартаковцы сыграли вничью с ЦСКА, а с «Зенитом» 1 раз победили и потерпели 2 поражения.
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Источник: «Чемпионат»