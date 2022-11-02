В Ла Лиге надеются на возвращение Месси в «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Надеюсь, Месси вновь сыграет в майке «Барселоны». Для него это было бы хорошо – вернуться в команду, в которой он родился как футболист.

Разрыв «Барселоны» и Месси был ошибкой», – сказал Тебас.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году как свободный агент.

Каталонцы планируют летом вернуть Месси как свободного агента.

Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1 (10).

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