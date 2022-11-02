Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Ла Лиге надеются на возвращение Месси в «Барселону»

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

    «Надеюсь, Месси вновь сыграет в майке «Барселоны». Для него это было бы хорошо – вернуться в команду, в которой он родился как футболист.

    Разрыв «Барселоны» и Месси был ошибкой», – сказал Тебас.

    • Месси покинул «Барселону» в 2021 году как свободный агент.
    • Каталонцы планируют летом вернуть Месси как свободного агента.
    • Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1 (10).

    Новости по теме
    Экс-агент Месси рассказал, из-за чего аргентинец не спал по ночам 1
    Стала известна цель Месси в «ПСЖ» 2
    Месси пропустит последний ноябрьский матч «ПСЖ» ради сборной Аргентины 1
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1937

      Maxi_7 3 минуты назад

      И зачем Месси возвращаться туда - нянчиться с малышнёй по примеру Левандовски, да ещё и с зп раза в 3-4 меньше, чем в Париже? Когда желторотики нынешние каталонские подрастут, наберутся опыта и будут конкурентноспособны Месси уже карьеру как 3 года завершит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11