В Ла Лиге надеются на возвращение Месси в «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
«Надеюсь, Месси вновь сыграет в майке «Барселоны». Для него это было бы хорошо – вернуться в команду, в которой он родился как футболист.
Разрыв «Барселоны» и Месси был ошибкой», – сказал Тебас.
- Месси покинул «Барселону» в 2021 году как свободный агент.
- Каталонцы планируют летом вернуть Месси как свободного агента.
- Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1 (10).
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Источник: Mundo Deportivo