В Ла Лиге надеются на возвращение Месси в «Барселону»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Надеюсь, Месси вновь сыграет в майке «Барселоны». Для него это было бы хорошо – вернуться в команду, в которой он родился как футболист.

Разрыв «Барселоны» и Месси был ошибкой», – сказал Тебас.