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    Брат Федуна оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

    Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

    «Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворeн вторым местом.

    Сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Давайте просто посмотрим, что будет дальше, — дождeмся конца чемпионата. В нашей стране вторая половина чемпионата всегда сильно отличается от первой. Никто не знает, что будет со «Спартаком» и «Зенитом» через полгода.

    Ожидал ли я, что красно-белые так заиграют при Абаскале? Если человек добился результата за короткий промежуток времени, то он очень хороший тренер! Дай бог ему удачи и дальше», — сказал Федун.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2022 23:49
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