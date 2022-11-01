Брат Федуна оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворeн вторым местом.

Сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Давайте просто посмотрим, что будет дальше, — дождeмся конца чемпионата. В нашей стране вторая половина чемпионата всегда сильно отличается от первой. Никто не знает, что будет со «Спартаком» и «Зенитом» через полгода.

Ожидал ли я, что красно-белые так заиграют при Абаскале? Если человек добился результата за короткий промежуток времени, то он очень хороший тренер! Дай бог ему удачи и дальше», — сказал Федун.