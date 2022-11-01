В «Факеле» подвели итоги первого круга РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов дал оценку результатам команды в российской Премьер-лиге.

Воронежцы набрали 12 очков в 15 турах РПЛ.

Они занимают 13-е место в таблице (зона стыков).

«Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы больше очков набрать в первом круге. Надеюсь, наберeм их во втором.

Девять ничьих, одна победа, чего не хватает? Побед, чего ещe может не хватать! Если бы было четыре-пять побед, было бы легче.

Во втором круге приложим максимум усилий, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и закрепиться в середине таблицы», – сказал Котов.