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    В «Факеле» подвели итоги первого круга РПЛ

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов дал оценку результатам команды в российской Премьер-лиге.

    • Воронежцы набрали 12 очков в 15 турах РПЛ.
    • Они занимают 13-е место в таблице (зона стыков).

    «Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы больше очков набрать в первом круге. Надеюсь, наберeм их во втором.

    Девять ничьих, одна победа, чего не хватает? Побед, чего ещe может не хватать! Если бы было четыре-пять побед, было бы легче.

    Во втором круге приложим максимум усилий, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и закрепиться в середине таблицы», – сказал Котов.

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    Источник: «Чемпионат»

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