В «Факеле» подвели итоги первого круга РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов дал оценку результатам команды в российской Премьер-лиге.
- Воронежцы набрали 12 очков в 15 турах РПЛ.
- Они занимают 13-е место в таблице (зона стыков).
«Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы больше очков набрать в первом круге. Надеюсь, наберeм их во втором.
Девять ничьих, одна победа, чего не хватает? Побед, чего ещe может не хватать! Если бы было четыре-пять побед, было бы легче.
Во втором круге приложим максимум усилий, чтобы выйти из зоны стыковых матчей и закрепиться в середине таблицы», – сказал Котов.
Источник: «Чемпионат»