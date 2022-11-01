"любая женщина на корабле – беда в море"
Тебя что боевые бо.м.жатские комары искусали и лишили рассудка, идиот.
Анна Ивановна Щетинина — первая в мире женщина — капитан дальнего плавания. Долгие годы работала капитаном на судах дальневосточного и балтийского морских пароходств.
Громадный контейнеровоз Horizon Navigator (валовая 28212, постройки 1972, флаг США, владелец HORIZON LINES LLC) на 2360 контецнеров работал полностью под командованием женщин. Все штурманы и капитан – женщины. Капитан Робин Эспиноза, старпом Сэм Пиртл, 2-й помощник Джули Дучи.
Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Зарема должна понять – футболу без неe лучше. Пускай займeтся бутиками, как это делают хорошие женщины. Но только не футболом. Она должна помнить, что любая женщина на корабле – беда в море. Так и она появляется в футболе – и там чистая беда.
Столько слов до еe появления в «Спартаке» никогда не было. Хорошая и красивая женщина, но не надо ей футболом заниматься. Даже говорить о нeм не надо.
Иначе получается, что у нас Зарема – звезда номер один в футболе», – сказал Овчинников.