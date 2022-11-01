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    Овчинников – о Зареме: «Женщина на корабле – к беде. Пускай займeтся бутиками, а не футболом»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    «Зарема должна понять – футболу без неe лучше. Пускай займeтся бутиками, как это делают хорошие женщины. Но только не футболом. Она должна помнить, что любая женщина на корабле – беда в море. Так и она появляется в футболе – и там чистая беда.

    Столько слов до еe появления в «Спартаке» никогда не было. Хорошая и красивая женщина, но не надо ей футболом заниматься. Даже говорить о нeм не надо.

    Иначе получается, что у нас Зарема – звезда номер один в футболе», – сказал Овчинников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16128

      NewLife 42 минуты назад

      "любая женщина на корабле – беда в море"
      Тебя что боевые бо.м.жатские комары искусали и лишили рассудка, идиот.
      Анна Ивановна Щетинина — первая в мире женщина — капитан дальнего плавания. Долгие годы работала капитаном на судах дальневосточного и балтийского морских пароходств.
      Громадный контейнеровоз Horizon Navigator (валовая 28212, постройки 1972, флаг США, владелец HORIZON LINES LLC) на 2360 контецнеров работал полностью под командованием женщин. Все штурманы и капитан – женщины. Капитан Робин Эспиноза, старпом Сэм Пиртл, 2-й помощник Джули Дучи.

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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 1 час назад

      Так Зарема их бутиков Спартаком и рулила! Ржу ни могу...)))

      0
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      Рейтинг: +10726

      alp 1 час назад

      там где зарема и, соответственно, спартак - там сплетни, скандалы, антагонизмы и немытые головы

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      Рейтинг: +19717

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Откуда бомбардир берет эти забытые, давно покрытые мхом "личности" ???

      3
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      Рейтинг: +324

      ЭтожЯ > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Это ты про половые органы твоего идола ?

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      Рейтинг: +1220

      шахта Заполярная > Persona_non_Grata 1 час назад

      Так нормальные люди глупости не пишут, а для газовых журналюг это заказная хлебная тема, вот они и ковыряются в куче ........

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      Рейтинг: +717

      SLADE2019 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Вот интересно, а кто по Вашему мнению должен про Зарему сказать все, кк есть, чтобы Вы это мнение всерьез восприняли? Оспаривать слова данного ветерана - просто бред. Ничего хорошего эта женщина футболу не дала, сплошные склоки со всеми. Очень правильно, в ГУМ пусть чешет.

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      Рейтинг: +17595

      Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

      Просто у Бомбардира память намного лучше, чем у Вас. Все, что было более года назад для Вашей памяти уже недоступно. 7:1(СЕМЬ:ОДИН) счет помните? Ну игру Зенит - Спартак? Нет? Ну да, это же давно было!...)))

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