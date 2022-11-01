Овчинников – о Зареме: «Женщина на корабле – к беде. Пускай займeтся бутиками, а не футболом»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Зарема должна понять – футболу без неe лучше. Пускай займeтся бутиками, как это делают хорошие женщины. Но только не футболом. Она должна помнить, что любая женщина на корабле – беда в море. Так и она появляется в футболе – и там чистая беда.

Столько слов до еe появления в «Спартаке» никогда не было. Хорошая и красивая женщина, но не надо ей футболом заниматься. Даже говорить о нeм не надо.

Иначе получается, что у нас Зарема – звезда номер один в футболе», – сказал Овчинников.