Стало известно, у какого клуба из топ-5 лиг Европы самый дорогой стартовый состав

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы с самыми дорогими стартовыми составами.

Больше всех на стартовый состав потратил «Манчестер Сити» – 605 миллионов евро. «ПСЖ» – второй (510 миллионов), «МЮ» – третий (480 миллионов).

Топ-10 клубов топ-5 лиг Европы по цене стартового состава представлены ниже: