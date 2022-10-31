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    Стало известно, у какого клуба из топ-5 лиг Европы самый дорогой стартовый состав

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы с самыми дорогими стартовыми составами.

    Больше всех на стартовый состав потратил «Манчестер Сити» – 605 миллионов евро. «ПСЖ» – второй (510 миллионов), «МЮ» – третий (480 миллионов).

    Топ-10 клубов топ-5 лиг Европы по цене стартового состава представлены ниже:

    1. «Манчестер Сити» – 605 миллионов евро;
    2. «ПСЖ» – 510;
    3. «Манчестер Юнайтед» – 480;
    4. «Ливерпуль» – 409;
    5. «Челси» – 393;
    6. «Арсенал» – 382;
    7. «Реал» – 370;
    8. «Барселона» – 334;
    9. «Ювентус» – 300;
    10. «Бавария» – 294.

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    Источник: CIES

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +325

      Мася_1989 24 минуты назад

      Самый низкий КПД у МЮ. С таким составом играть в КУ

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