Стало известно, у какого клуба из топ-5 лиг Европы самый дорогой стартовый состав

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы с самыми дорогими стартовыми составами.
Больше всех на стартовый состав потратил «Манчестер Сити» – 605 миллионов евро. «ПСЖ» – второй (510 миллионов), «МЮ» – третий (480 миллионов).
Топ-10 клубов топ-5 лиг Европы по цене стартового состава представлены ниже:
- «Манчестер Сити» – 605 миллионов евро;
- «ПСЖ» – 510;
- «Манчестер Юнайтед» – 480;
- «Ливерпуль» – 409;
- «Челси» – 393;
- «Арсенал» – 382;
- «Реал» – 370;
- «Барселона» – 334;
- «Ювентус» – 300;
- «Бавария» – 294.
Источник: CIES