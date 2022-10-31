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    «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в Катаре

    «Матч ТВ» официально объявил о том, что телеканал стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 на территории России.

    «Сегодня мы финализировали наши договоренности с ФИФА относительно показа игр чемпионата мира по футболу, который в скором времени стартует в Катаре. Мы благодарны нашим партнерам за конструктивную позицию и профессиональный диалог.

    Хотел бы поздравить многомиллионную аудиторию «Матч ТВ» — все игры будут доступны нашим зрителям, как и лучшие моменты матчей и повторы.

    Впервые чемпионат мира по футболу будет эксклюзивно доступен на «Матч ТВ» в полном объеме, включая финальную игру.

    В скором времени мы сможем рассказать и о планах по освещению турнира», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11785

      Алексей З 1 час назад

      У вас комментаторов приличных не осталось...

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