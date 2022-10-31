«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в Катаре

«Матч ТВ» официально объявил о том, что телеканал стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 на территории России.
«Сегодня мы финализировали наши договоренности с ФИФА относительно показа игр чемпионата мира по футболу, который в скором времени стартует в Катаре. Мы благодарны нашим партнерам за конструктивную позицию и профессиональный диалог.
Хотел бы поздравить многомиллионную аудиторию «Матч ТВ» — все игры будут доступны нашим зрителям, как и лучшие моменты матчей и повторы.
Впервые чемпионат мира по футболу будет эксклюзивно доступен на «Матч ТВ» в полном объеме, включая финальную игру.
В скором времени мы сможем рассказать и о планах по освещению турнира», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
Источник: «Матч ТВ»