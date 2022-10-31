«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в Катаре

«Матч ТВ» официально объявил о том, что телеканал стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 на территории России.

«Сегодня мы финализировали наши договоренности с ФИФА относительно показа игр чемпионата мира по футболу, который в скором времени стартует в Катаре. Мы благодарны нашим партнерам за конструктивную позицию и профессиональный диалог.

Хотел бы поздравить многомиллионную аудиторию «Матч ТВ» — все игры будут доступны нашим зрителям, как и лучшие моменты матчей и повторы.

Впервые чемпионат мира по футболу будет эксклюзивно доступен на «Матч ТВ» в полном объеме, включая финальную игру.

В скором времени мы сможем рассказать и о планах по освещению турнира», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.