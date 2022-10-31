Карпин ответил, будет ли Зобнин вызываться в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прояснил будущее в национальной команде полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
– Зобнин сказал, что у него есть хронические проблемы со здоровьем и ему бы хотелось, чтобы в сборную его пока не вызывали.
– Да, мы договорились. Я же про это говорил в сентябре.
– Вы нам говорили про конкретный матч со сборной Киргизии.
– Я говорил про тот вызов и что дальше будем смотреть.
– То есть ничего страшного в таком желании футболиста нет и весной он может получить вызов?
– Ничего страшного. Если он будет готов, если будет в хорошем состоянии и если будет нужен, возможно, что да.
– Кто‑то из других ребят после сентябрьского сбора последовал примеру Зобнина?
– Нет, никто не звонил.
- Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
- Матчи состоятся 17 и 20 ноября соответственно.
Источник: «Матч ТВ»