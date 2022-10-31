Карпин ответил, будет ли Зобнин вызываться в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прояснил будущее в национальной команде полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

– Зобнин сказал, что у него есть хронические проблемы со здоровьем и ему бы хотелось, чтобы в сборную его пока не вызывали.

– Да, мы договорились. Я же про это говорил в сентябре.

– Вы нам говорили про конкретный матч со сборной Киргизии.

– Я говорил про тот вызов и что дальше будем смотреть.

– То есть ничего страшного в таком желании футболиста нет и весной он может получить вызов?

– Ничего страшного. Если он будет готов, если будет в хорошем состоянии и если будет нужен, возможно, что да.

– Кто‑то из других ребят после сентябрьского сбора последовал примеру Зобнина?

– Нет, никто не звонил.