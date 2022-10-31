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    Карпин ответил, будет ли Зобнин вызываться в сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прояснил будущее в национальной команде полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    – Зобнин сказал, что у него есть хронические проблемы со здоровьем и ему бы хотелось, чтобы в сборную его пока не вызывали.

    – Да, мы договорились. Я же про это говорил в сентябре.

    – Вы нам говорили про конкретный матч со сборной Киргизии.

    – Я говорил про тот вызов и что дальше будем смотреть.

    – То есть ничего страшного в таком желании футболиста нет и весной он может получить вызов?

    – Ничего страшного. Если он будет готов, если будет в хорошем состоянии и если будет нужен, возможно, что да.

    – Кто‑то из других ребят после сентябрьского сбора последовал примеру Зобнина?

    – Нет, никто не звонил.

    • Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном.
    • Матчи состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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