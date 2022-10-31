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  • Быстров: «Зенит» выйдет из группы в Кубке России, даже если будет играть всемером»

Быстров: «Зенит» выйдет из группы в Кубке России, даже если будет играть всемером»

31 октября 2022, 09:32
2

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров не верит, что петербургская команда может не попасть в плей-офф Кубка России.

«В Кубке России [Сергей] Семак выпускает тех футболистов, которые меньше играют в чемпионате.

Тот формат Кубка, который придумали, позволяет где‑то недонастроиться, расслабиться, терять очки.

Потому что из четырех команд «Зенит» выйдет [в плей‑офф] 100%, даже если будет играть всемером», – сказал Быстров.

  • «Зенит» набрал 6 очков в 4 турах Кубка.
  • Команда идет на 3-м месте в группе, уступая «Спартаку» и «Крыльям Советов».
  • Петербуржцам осталось сыграть со спартаковцами дома и «Факелом» на выезде.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Быстров Владимир
Комментарии (2)
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Fusballer
1667200702
Громкие слова! Но проверять их, конечно, никто не будет))) Про формат в принципе всё правильно. В своё время в еврокубках так же возник групповой этап, чтобы гранды могли расслабиться с правом на пару ошибок и не вылетать слишком рано. Хороший пример - это когда ЦСКА выиграл оба матча в группе у Реала, но дальше в ЛЧ прошли мадридцы, а ЦСКА не попал даже в Лигу Европы)))
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saf05
1667206035
А Зениту даже играть не надо, они каждый год первые. В таблице первая строка для меня не существует, там Газпром.
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