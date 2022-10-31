Быстров: «Зенит» выйдет из группы в Кубке России, даже если будет играть всемером»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров не верит, что петербургская команда может не попасть в плей-офф Кубка России.
«В Кубке России [Сергей] Семак выпускает тех футболистов, которые меньше играют в чемпионате.
Тот формат Кубка, который придумали, позволяет где‑то недонастроиться, расслабиться, терять очки.
Потому что из четырех команд «Зенит» выйдет [в плей‑офф] 100%, даже если будет играть всемером», – сказал Быстров.
- «Зенит» набрал 6 очков в 4 турах Кубка.
- Команда идет на 3-м месте в группе, уступая «Спартаку» и «Крыльям Советов».
- Петербуржцам осталось сыграть со спартаковцами дома и «Факелом» на выезде.
Источник: «Матч ТВ»