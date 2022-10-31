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    Быстров: «Зенит» выйдет из группы в Кубке России, даже если будет играть всемером»

    Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров не верит, что петербургская команда может не попасть в плей-офф Кубка России.

    «В Кубке России [Сергей] Семак выпускает тех футболистов, которые меньше играют в чемпионате.

    Тот формат Кубка, который придумали, позволяет где‑то недонастроиться, расслабиться, терять очки.

    Потому что из четырех команд «Зенит» выйдет [в плей‑офф] 100%, даже если будет играть всемером», – сказал Быстров.

    • «Зенит» набрал 6 очков в 4 турах Кубка.
    • Команда идет на 3-м месте в группе, уступая «Спартаку» и «Крыльям Советов».
    • Петербуржцам осталось сыграть со спартаковцами дома и «Факелом» на выезде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16140

      Fusballer 11 минут назад

      Громкие слова! Но проверять их, конечно, никто не будет)))
      Про формат в принципе всё правильно. В своё время в еврокубках так же возник групповой этап, чтобы гранды могли расслабиться с правом на пару ошибок и не вылетать слишком рано. Хороший пример - это когда ЦСКА выиграл оба матча в группе у Реала, но дальше в ЛЧ прошли мадридцы, а ЦСКА не попал даже в Лигу Европы)))

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