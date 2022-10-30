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    Итальянский журналист: «Манчини был бы рад сыграть с Россией»

    Журналист итальянской газеты Corriere dello Sport Массимилиано Мартини считает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини готов к товарищескому матчу против России.

    «Роберто Манчини безусловно был бы рад товарищескому матчу между его командой и сборной России. Он с теплотой вспоминает Питер и период работы в «Зените».

    Да, Италия и Россия не участвуют на Чемпионате мира в Катаре. Однако, к сожалению, из-за международных событий не думаю, что сейчас может состояться товарищеский матч между этими сборными», – сказал Мартини.

    • Россия 17 ноября сыграет товарищеский матч против Таджикистана.
    • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      г.Онега 3 часа назад

      говорить за человека который такое не говорил и не говорит ,тупость .

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