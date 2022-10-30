Итальянский журналист: «Манчини был бы рад сыграть с Россией»

Журналист итальянской газеты Corriere dello Sport Массимилиано Мартини считает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини готов к товарищескому матчу против России.

«Роберто Манчини безусловно был бы рад товарищескому матчу между его командой и сборной России. Он с теплотой вспоминает Питер и период работы в «Зените».

Да, Италия и Россия не участвуют на Чемпионате мира в Катаре. Однако, к сожалению, из-за международных событий не думаю, что сейчас может состояться товарищеский матч между этими сборными», – сказал Мартини.