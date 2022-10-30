Шикунов назвал Соболева лучшим форвардом «Спартака» последних пяти лет

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высоко оценил игру нападающего Александра Соболева.

«Соболева уже сейчас можно назвать лучшим нападающим «Спартака» последних четырех-пяти лет. Такого игрока в команде давно не было.

Один из его главных плюсов заключается в универсальности. Саша действует не только на позиции центрфорварда, но может и отойти назад, сыграть из глубины поля. Он и принимает мяч, и отдает. Именно поэтому у него столько результативных передач.

Кроме того, Соболев научился держать борьбу. Раньше у него с этим были проблемы, после единоборств он постоянно падал. Его даже подкалывать из-за этого начали, «дельфинчиком» называть. Но в последнее время Соболев заметно окреп и теперь сам продавливает соперника», – сказал Шикунов.