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  • Шикунов назвал Соболева лучшим форвардом «Спартака» последних пяти лет

Шикунов назвал Соболева лучшим форвардом «Спартака» последних пяти лет

30 октября 2022, 15:44

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высоко оценил игру нападающего Александра Соболева.

«Соболева уже сейчас можно назвать лучшим нападающим «Спартака» последних четырех-пяти лет. Такого игрока в команде давно не было.

Один из его главных плюсов заключается в универсальности. Саша действует не только на позиции центрфорварда, но может и отойти назад, сыграть из глубины поля. Он и принимает мяч, и отдает. Именно поэтому у него столько результативных передач.

Кроме того, Соболев научился держать борьбу. Раньше у него с этим были проблемы, после единоборств он постоянно падал. Его даже подкалывать из-за этого начали, «дельфинчиком» называть. Но в последнее время Соболев заметно окреп и теперь сам продавливает соперника», – сказал Шикунов.

  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев» в 2020-м году.
  • В этом сезоне форвард забил 9 голов в 17 матчах.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
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