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    «Крылья Советов» могут провести дополнительный предновогодний сбор

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин наметил планы команды на зиму.

    «Официальной информации, когда заканчивается первая часть сезона, нет. Если мы должны заканчивать в конце ноября, тогда уже будем собираться после Нового года. Но этот вопрос еще открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки.

    Если бы мы закончили играть 15-16 числа, скорее всего, провели бы втягивающий сбор в конце декабря», – рассказал Осинькин.

    • По информации на сегодня осенняя часть РПЛ завершится 13 ноября. Весенняя начнется в марте.
    • 14-16 ноября состоится последний тур группового этапа Кубка России.
    • Самарцы идут в РПЛ 11-ми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.10.2022 22:00
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