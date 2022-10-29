«Крылья Советов» могут провести дополнительный предновогодний сбор

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин наметил планы команды на зиму.

«Официальной информации, когда заканчивается первая часть сезона, нет. Если мы должны заканчивать в конце ноября, тогда уже будем собираться после Нового года. Но этот вопрос еще открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки.

Если бы мы закончили играть 15-16 числа, скорее всего, провели бы втягивающий сбор в конце декабря», – рассказал Осинькин.