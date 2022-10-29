«Крылья Советов» могут провести дополнительный предновогодний сбор

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин наметил планы команды на зиму.
«Официальной информации, когда заканчивается первая часть сезона, нет. Если мы должны заканчивать в конце ноября, тогда уже будем собираться после Нового года. Но этот вопрос еще открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки.
Если бы мы закончили играть 15-16 числа, скорее всего, провели бы втягивающий сбор в конце декабря», – рассказал Осинькин.
- По информации на сегодня осенняя часть РПЛ завершится 13 ноября. Весенняя начнется в марте.
- 14-16 ноября состоится последний тур группового этапа Кубка России.
- Самарцы идут в РПЛ 11-ми.
Источник: «РБ Спорт»